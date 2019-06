2 giugno: la festa della Repubblica italiana al Kursal. L'ambasciatore Cerboni consegna onorificenza a Simona Michelotti

Al Palazzo dei Congressi Kursaal il tradizionale ricevimento organizzato dall'Ambasciata d'Italia a San Marino in occasione della festa della Repubblica Italiana del 2 giugno. A far gli onori di casa l'ambasciatore Guido Cerboni e la consorte. Presenti all'evento, autorità della Repubblica di San Marino, il prefetto di Rimini Alessandra Camporota ed anche alti ufficiali dei Carabinieri e della Capitaneria di porto, oltre ad alcuni sindaci del circondario. L'ambasciatore Cerboni ha letto i messaggi augurali dei Capitani Reggenti e del Vescovo Turazzi. All'imprenditrice Simona Michelotti, Presidente del Gruppo Sit, concessa dal Presidente Mattarella, su proposta dell'Ambasciatore Cerboni, l'alta onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia “per aver contribuito in misura eccezionale al rafforzamento di un clima di amicizia e collaborazione tra Italia e San Marino”.