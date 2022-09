200 anni di Indipendenza del Brasile: i Segretari Belluzzi e Ugolini a Roma per le celebrazioni in Ambasciata

Accompagnati dall'Ambasciatore di San Marino in Brasile, Filippo Francini, i Segretari di Stato per l'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi e per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini hanno preso parte a Palazzo Pamphilj, in Piazza Navona alle celebrazioni per il 200° Anniversario dell’Indipendenza del Brasile. Ad accoglierli l'Ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos.

Un legame profondo, reso nel tempo ancor più saldo nell'ambito della cultura, con la volontà comune ora di approfondire scambi e programmi universitari.

Ricorda con particolare piacere, il Segretario Ugolini, la visita ufficiale a Rio, da Capitano Reggente, per le Olimpiadi 2016.

Nel video le interviste a Filippo Francini, Ambasciatore di San Marino in Brasile; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura; Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia.