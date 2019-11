236 i neo maggiorenni che potranno votare l'8 dicembre

Sono 117 maschi e 119 femmine i neo maggiorenni che potranno votare per la prima volta alle prossime politiche. Per un totale di 236 elettori in più, tra cittadini interni ed esteri, rispetto al referendum dello scorso giugno.

Intanto la Segreteria agli Interni ha divulgato il fax simile della scheda e le modalità di voto.

La commissione elettorale ha sorteggiato i 51 presidenti di tutti i seggi e i 106 scrutatori. La consegna del materiale ai presidenti di seggio avverrà domenica 8 dicembre alle 5 e 15 di mattina. Per la prima volta all'ufficio di Stato Civile, servizi demografici ed elettorali.

La campagna elettorale si aprirà lunedì prossimo e durerà tre settimane.

La San Marino Rtv coprirà queste elezioni con spazi Tv, Radio e Web. Già on line sul nostro sito nella Home Page la sezione dedicata alle Elezioni 2019 dove potete già trovare candidati e programmi delle varie liste e da lunedì, per la campagna elettorale, tutte le informazioni in tempo reale. Dagli appuntamenti elettorali, alle trasmissioni on demand, dai comunicati stampa politici alle informazioni istituzionali.