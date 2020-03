25 marzo ed emergenza, per NPR "serve un nuovo spirito dell’Arengo: una reazione corale e concertata"

“L’Arengo del 1906 rimane nella storia perché ha rappresentato un moto collettivo, un’azione condivisa per un obiettivo, quello della rinascita democratica del paese, una prova superata. Ora, come cittadini, siamo impegnati nel superare una prova molto diversa”. Così Noi Per la Repubblica, il cui primo pensiero va ai deceduti e a chi sta lottando contro il virus.

Vicinanza anche a tutti coloro stanno attivamente lavorando, al rischio della loro vita, per contenere l’epidemia. NPR ritiene poi importante ripristinare i lavori consiliari e i processi decisionali ordinari, magari usando le possibilità offerte dalle odierne tecnologie.

Tante riforme e decisioni che incideranno profondamente sulla vita dei sammarinesi dovranno essere prese per limitare i danni economici e facilitare la ripartenza. Sarà necessario – scrive - la più grande condivisione di politica e parti sociali ed economiche. In questo serve un nuovo spirito dell’Arengo: una reazione corale e concertata.



