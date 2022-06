PARTITO POPOLARE EUROPEO 27° Congresso, Venturini (Pdcs) incontra il neo Presidente Ppe, Weber: supporto all'accordo di associazione Ue A Rotterdam anche il Presidente dei Gdc, Bugli. Oggi la conclusione dei lavori. Il bilancio del segretario Pdcs, Gian Carlo Venturini

“I tempi politici critici non sono un momento per mettersi in mostra, ma un momento per la responsabilità, la credibilità, tempi per il Ppe”. La grande famiglia popolare europea confida in Manfred Weber, da ieri sera alla guida del partito in sostituzione di Donald Tusk. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, riconfermato alla vicepresidenza. Con San Marino l'eurodeputato tedesco conferma i forti legami, la vicinanza al Titano nel percorso verso l'accordo di Associazione all'UE, la solida amicizia con il Pdcs.

“Il Pdcs ha partecipato - ha ricordato il segretario Gian Carlo Venturini - per la prima volta a questo importante evento, del 27° congresso del PPE grazie all'amicizia instaurata con il Presidente Donald Tusk ed il segretario generale Antonio López. Questo incontro è stato fondamentale per incontrare diversi esponenti del Partito Popolare Europeo che ci potranno aiutare nella definizione dell'accordo di associazione con l'Ue che San Marino sta perseguendo tenacemente. L'evento è stato anche l'occasione per incontrare il nuovo Presidente del Ppe, Manfred Weber che ci ha confermato il proprio sostegno e la propria amicizia per raggiungere questo importante obiettivo”.

Weber che insieme al neo Segretario Generale, Thanasi Bakols, ha inoltre accolto con favore la proposta di Venturini - accompagnato dal Presidente dei Gdc, Lorenzo Bugli - per una maggiore integrazione del Pdcs all’interno del Ppe, passando in prospettiva da membro osservatore a membro effettivo. Al centro invece dello scambio con Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo e George Tsereteli, Presidente emerito dell’Osce il posizionamento di San Marino nei rispettivi organismi europei. Prospettive politiche a livello nazionale ed europeo infine nel confronto con Alberto Núnez Feijòo, Presidente del Partido Popular, il principale partito spagnolo.

Nel video l'intervista al segretario Pdcs, Gian Carlo Venturini

