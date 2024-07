28 luglio, al Parco Ausa Libera propone il confronto tra generazioni e una riflessione sul futuro della sinistra

Una ricorrenza che diventa occasione per riaffermare l'importanza dell'impegno. Una conquista, quella della Libertà, che non è mai una volta per tutte. Libera celebra l'anniversario della caduta del fascismo con due serate di appuntamenti al Parco Ausa, alle quali partecipano anche gli alleati Ps e Psd.

È il confronto tra generazioni ad inaugurare il programma, che apre anche a momenti di intrattenimento e leggerezza, con musica e spettacoli comici. Ma è la sfida del futuro il piatto forte della prima serata, attraverso la chiave di lettura del confronto che non si limita ad una visione dell'attualità con doppia lente. Parlano di un cambio di passo Giuseppe Maria Morganti, capogruppo di Libera, ed Augusto Casali, Partito Socialista, ricordando l'approccio più idealista di ieri rispetto a quello più concreto delle nuove generazioni.

Il movimento giovanile, con Beatrice Bonelli, Emily Lazzari ed Erica Valentini, parla di nuove tecnologie e del loro possibile utilizzo, rimarca la problematica della mancanza di punti di aggregazione a San Marino, chiede apertura e ascolto alle proposte che verranno e fa squadra con il circondario. Con loro sul palco l'assessore al Comune di Rimini Francesca Mattei, che ha delega alle politiche giovanili e con la quale Generazione Libera è pronta a collaborare. Sullo sfondo il tema forte della libertà, nell'attualità di un contesto storico segnato dalla guerra.

E così questa sera, a margine del più tradizionale dibattito “La sinistra fra storia e futuro”, che vedrà a confronto il Presidente di Libera Dalibor Riccardi, il Segretario Psd Gerardo Giovagnoli, e Erik Casali, Partito Socialista, ci sarà una raccolta fondi destinata alla crisi umanitaria sulla Striscia di Gaza e la testimonianza del giornalista Milad Basir.

