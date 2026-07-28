FESTA NAZIONALE 28 luglio: San Marino celebra la libertà e la democrazia, dopo la caduta del fascismo In Piazza della Libertà le celebrazioni istituzionali, alla presenza della Reggenza e delle autorità, con la deposizione di una corona d'alloro

È una giornata densa di significato il 28 luglio: il popolo sammarinese festeggia la ritrovata libertà, dopo la caduta del fascismo nel 1943. In Piazza della Libertà la cerimonia alla presenza dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, insieme ai rappresentanti della autorità, del Governo e delle forze politiche e sociali.

La deposizione della corona d'alloro avviene proprio davanti alla statua che simboleggia il valore più caro, da sempre, ai sammarinesi. Un momento per fermarsi e riflettere, ma soprattutto per mantenere vivo il ricordo di una fase tragica della storia.

Nell'atrio di Palazzo Pubblico gli allievi dell'Istituto musicale eseguono l'inno nazionale. Con l'anniversario si ricordano passaggi cruciali della storia del '900. Nel luglio '43, a pochi giorni dalla caduta di Mussolini in Italia, le forze democratiche sammarinesi si mobilitarono per la libertà a la democrazia. Il 27 luglio i Capitani Reggenti dell'epoca firmarono un manifesto che annunciava lo scioglimento del Partito Fascista Sammarinese. L'opposizione e i cittadini chiesero a gran voce, il giorno successivo, di sciogliere anche il Consiglio Fascista e di istituire un governo provvisorio, per arrivare a nuove elezioni (avvenute, poi, il 5 settembre). La Reggenza accettò e si aprì, per la Repubblica, una fase nuova, di ritrovata democrazia.

Il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, nel suo intervento si sofferma sul valore del pensiero antifascista, ricordando l'impegno dei partigiani nel passato e ponendo una riflessione sul presente. Le libertà di oggi, spiega, sono nuove e la politica deve impegnarsi per garantire diritti ai cittadini. Lo sguardo è, dunque, alle battaglie future.

Tante le forze politiche che ricordano, oggi, l'avvenimento. “Le insidie per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale – mette in guardia il Partito Socialista – esistono ancora oggi nonostante l'evoluzione dei tempi”. La “ricorrenza – scrive Ar – ci ricorda quanto questi valori non possano mai essere considerati acquisiti, ma debbano essere custoditi e rafforzati ogni giorno”. Per Rf, che pone una riflessione sui conflitti di oggi, “il 28 luglio deve rappresentare un monito, affinché certi metodi e regimi non reggano le sorti degli Stati”. “L'antifascismo – afferma Rete – è stato e continua a essere un impegno concreto contro abusi di potere, disuguaglianze, repressione del dissenso e ogni tentativo di restringere i diritti”. Questo anniversario, per il Partito Socialista Riformista, “non è soltanto una data da ricordare ma un orizzonte da costruire: il simbolo di una San Marino che ha saputo rialzarsi”.

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