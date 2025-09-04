CELEBRAZIONI 3 settembre, governo Usa a San Marino: "Repubblica testimone dei valori duraturi di libertà, indipendenza e resilienza" Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha diffuso un messaggio in occasione della festa nazionale sammarinese: "Gli Stati Uniti apprezzano la nostra partnership e non vedono l'ora di approfondire i nostri legami"

3 settembre, governo Usa a San Marino: "Repubblica testimone dei valori duraturi di libertà, indipendenza e resilienza".

"Gli Stati Uniti e San Marino condividono un'amicizia di lunga data fondata sul rispetto reciproco e sull'impegno per la sovranità. Mentre celebrate questo giorno speciale, sappiate che gli Stati Uniti apprezzano la nostra partnership e sono determinati ad approfondire i nostri legami. Auguriamo al popolo di San Marino pace, prosperità e successo negli anni a venire”.

Così il Segretario di Stato americano Marco Rubio è intervenuto con una nota pubblica in occasione della Festa Nazionale di San Marino." La repubblica più antica del mondo - scrive il rappresentante del governo USA - è testimone dei valori duraturi di libertà, indipendenza e resilienza. La storia di San Marino, fuggito dalle persecuzioni religiose e fondatore della vostra repubblica, continua a ispirare tutti coloro che amano la libertà e l'autodeterminazione".

Significativa anche l'immagine scelta dal Consolato Usa a Firenze che ha diffuso su Facebook il messaggio di Rubio: "American First non significa l'America da sola".





I più letti della settimana: