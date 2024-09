3 Settembre: i messaggi dei partiti in occasione della festa

Festa del 3 Settembre al centro dei messaggi dei partiti politici.

Dalla maggioranza Alleanza Riformista si sofferma sui valori che, da secoli, fondano la Repubblica. "E' una giornata che ci unisce - scrive Ar - che rinnova il nostro impegno collettivo a non disperdere ciò che ci rende unici: il legame profondo con la nostra storia e la nostra cultura".

Tra i partiti di minoranza, Domani Motus Liberi pone una riflessione sull'identità nazionale e internazionale del Titano in vista dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea. Per mantenere una forte identità, Dml invita a riscoprire la saggezza del passato e le capacità diplomatiche rileggendole, però, in chiave contemporanea.

Repubblica Futura non risparmia critiche al Governo e, tramite una nota diffusa in occasione della festa, invita la politica a impegnarsi "per costruire un futuro migliore al Paese". Il partito parla di un Consiglio intasato di decreti a inizio legislatura, dell'assestamento di bilancio su cui si dovrà lavorare e chiede conto dei progetti su materie come l'autonomia energetica e idrica.