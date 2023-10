3701 nuovi cittadini, i numeri della Sanatoria al centro della Consulta dei sammarinesi all'Estero La 50esima edizione prende avvio oggi.

Si apre con la solennità dell'inno questa 50esima edizione della Consulta dei Sammarinesi residenti all'estero, che diventa occasione per un bilancio e per confrontarsi su conquiste, prospettive e prossimi obiettivi. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Otello Pedini per la sanatoria, per quanto riguarda in particolare l'iter delle due leggi che dal 2019 ad oggi hanno permesso la trasmissione della cittadinanza per via matrilineare. Così come illustrato in assemblea dalla dirigente dell'ufficio di Stato civile Maria Laura Marinozzi, i nuovi cittadini sono 3701, per la maggior parte argentini e italiani (rispettivamente 1.131 e 1498, ma anche molti francesi 517). Restano da istruire ancora 172 fascicoli, per un totale che potrebbe verosimilmente aggirarsi attorno a 300 persone.

“La sanatoria ha rimesso tutti sullo stesso piano” ha detto il Segretario agli Interni Gian Nicola Berti, che, chiamato a relazionare su legge elettorale e voto estero, insiste più volte sull'orientamento del governo.

In merito al voto estero, definito più volte dalla Consulta 'il convitato di pietra', il Segretario ha ricordato come inizialmente fosse parificato a quello interno, “Abbiamo assistito a distorsioni, storture e correttivi nel corso degli anni - ha detto - l' orientamento è quello di tornare alla parità dei diritti di cittadini".

E lascia intravvedere l'avvio di una riforma attesa ed importante, che non riguarderà solo il voto estero. “La prossima legislatura – ha detto il Segretario agli Interni - sarà caratterizzata da riforme istituzionali che passeranno dalla legge elettorale, alla rappresentanza dei cittadini all'interno del parlamento. Tra le ipotesi quella di avere all'interno del proprio parlamento i rappresentanti delle proprie comunità all'estero” che Berti ha più volte definito 'i migliori ambasciatori di San Marino'.

I lavori di questa prima giornata proseguono nel pomeriggio con l'intervento del Segretario agli Esteri, in qualità di presidente Onorario, e l'udienza dai Capitani Reggenti.

Nel video l'intervista al Segretario Gian Nicola Berti ed a Otello Pedini, Presidente della Consulta

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: