40 anni fa Pertini a San Marino, PSD: "Momento significativo per le relazioni tra i due Stati" Lo ricordano come Presidente "lontano dalla rigidità dei protocolli, vicino alle istanze della gente"

40 anni dalla visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini. Lo ricorda il Psd quale "momento altamente significativo nella storia delle relazioni tra i due Stati". Fu occasione - scrive il partito - per ribadire i "comuni valori di libertà e di pace, tuttora base fondamentale per il riconoscimento delle rispettive identità politiche, sociali e culturali". Ne ricordano l'intervento a Palazzo Pubblico: "definendo San Marino 'un esempio per tutte le Nazioni', ne ripercorse l’avventura storica nella difesa della libertà e dei diritti altrui, testimoniata dall'accoglienza ai profughi come dalla partecipazione alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa". Il PSD oggi omaggia Pertini, quale "figura emblematica della storia d’Italia e del movimento socialista, lontano dalla rigidità dei protocolli, vicino alle istanze della gente”.

