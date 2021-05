50 anni di San Marino-Cina: il presidente Xi si congratula con la Reggenza

Nel video l'intervista al Segretario Luca Beccari

Al via, oggi, le celebrazioni per il 50esimo anniversario delle relazioni tra San Marino e Pechino. In visita sul Titano, per l'occasione, l'Ambasciatore della Repubblica Popolare – Li Junhua – che in mattinata, insieme ad una delegazione, ha fatto visita alla sede dell'Associazione San Marino-Cina. E' stata l'occasione per un omaggio al compianto Gian Franco Terenzi: definito dal diplomatico il “cuore pulsante” di queste relazioni.

Poi una conferenza stampa – insieme al Segretario di Stato agli Esteri, Beccari - a Palazzo Begni. Nell'occasione si è ricordato come vi sia stato uno scambio di messaggi di congratulazioni fra i Capitani Reggenti ed il Presidente cinese Xi Jinping; che ha sottolineato come i rapporti tra i due Paesi si siano sviluppati costantemente, dando “un esempio di rispetto, uguaglianza e vantaggi reciproci tra Paesi con sistemi e culture differenti”.

Proprio la Reggenza, alle 15, riceverà in udienza l'ambasciatore Li Junhua. Sempre nel pomeriggio una serie di eventi culturali, per celebrare l'anniversario. E le iniziative proseguiranno anche nei mesi estivi.







