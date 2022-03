50 eventi da marzo a dicembre 2022. Pedini Amati: “La guerra ci preoccupa ma dobbiamo guardare avanti”

Tra novità e conferme, la Segreteria di Stato per il Turismo lancia il calendario degli eventi 2022. 50 quelli programmati, diversi in collaborazione con le Segreterie di Stato Sport e Cultura, spalmati su 165 giorni, da marzo a dicembre. Lista lunga e variegata. I principali: Natale delle Meraviglie, San Marino Comics, Smiaf Extreme, San Marino Magic Circus, il ritorno delle Giornate Medievali, per le quali è stato emesso un bando esplorativo, sono 4 le proposte già avanzate; a ciò si aggiunge Visionnaire Arena in attesa di conferma, e naturalmente la già prevista seconda edizione di “Una voce per San Marino”, il contest che si svilupperà a cavallo tra fine anno e febbraio 2023, dalle selezioni alle fasi finali.

Ai grandi classici legati al rally, il Rally Legend su tutti, il passaggio della Mille Miglia, gli Internazionali di Tennis, i concerti dell'Alba sul Monte, l'immancabile Symbol Reunion si affiancano le new entry come la tanto attesa Adunata degli Alpini Rimini-San Marino che a maggio muoverà almeno 200mila penne nere; e poi a giugno la Titanica, prima ciclostorica sammarinese; e ancora il Festival della Musica Italiana d'Autore con tre serate che vedranno protagonisti Orietta Berti, Antonella Ruggiero e Fausto Leali; il Torneo della Libertà, Campionato italiano di Arco Storico; il Renata Tebaldi International Voice Competition.

Insomma, calendario multiforme come arma vincente per risollevare il settore più colpito dalla pandemia. 2 milioni 240mila euro di budget stanziato, lo stesso del 2021: “l'anno scorso risparmiati e pertanto restituiti allo Stato 973mila euro, quasi la metà. In periodo di crisi – evidenzia il Segretario – noi la nostra parte l'abbiamo fatta”. Ora si riparte. “La guerra ci preoccupa – dice – ma dobbiamo guardare avanti”. Riconfermati anche i Voucher vacanze.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Franca Rastelli, Responsabile Marketing Ufficio del Turismo RSM.