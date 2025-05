70 anni ISS: dal Psd un progetto per fare di questo traguardo un "momento di impegno e cambiamento" La coordinatrice Arianna Golfi: "Vogliamo arrivare alla data simbolica del compleanno con proposte di riforma concrete e coerenti con i principi che da sempre hanno ispirato l'ISS"

Il 22 dicembre del 1955 nasceva a San Marino l'Istituto Sicurezza Sociale e tre giorni dopo il giornale della sinistra sammarinese il Nuovo Titano usciva con il titolo: “Il più grande dono di Natale!”, “acquisito attraverso difficoltà e sacrifici” e approvato in Consiglio “per acclamazione”. Un modello avanzato, adottato prima di San Marino solo dal Regno Unito. Ma che, alla luce dei grandi cambiamenti della società, va oggi ripensato, pur mantenendone intatti valori e principi fondanti. Ecco quindi che i 70 anni dell'ISS rappresentano, per il Psd, molto di più di una ricorrenza da celebrare, ma “un anniversario che ci chiama all'azione”.

“Abbiamo deciso di realizzare questo progetto – spiega la coordinatrice Arianna Golfi - perché 70 anni fa è stata fatta la scelta di dotarsi di un sistema di sicurezza sociale unico e universale che ha fatto sì che salute, previdenza e assistenza non fossero solamente delle merci ma diritti di cittadinanza. Quindi abbiamo voluto non limitarci a una semplice celebrazione di un compleanno ma fare di questo importantissimo traguardo una vera e propria azione politica, un momento di impegno e di cambiamento”.

Il progetto “70ISS”, annunciato durante l'Assemblea Congressuale del partito, unisce memoria e visione, e si basa su ascolto, ricostruzione storica, proposta politica. Sarà un grande audit partecipato per cittadinanza, associazioni, esperti del sociale, sanitari, sindacati, insomma chiunque operi all'interno del sistema e chi ne usufruisce.

“Il nostro obiettivo, grazie anche all'utilizzo di un percorso di memoria attiva e di ascolto, è quello di comprendere inizialmente come è nato l'ISS, come si è organizzato e strutturato fino ad oggi, quali sono state le riforme che l'hanno migliorato e quelle che l'hanno indebolito, per arrivare alla data simbolica del compleanno di dicembre con una serie di possibili proposte di riforma concrete e soprattutto coerenti con quelli che sono i principi che da sempre hanno ispirato il nostro sistema di sicurezza sociale, per riuscire a rilanciarlo ma allo stesso tempo anche renderlo in grado di adattarsi ed essere più flessibile con i cambiamenti sia interni che esterni”.

