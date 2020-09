75 anni dell'Onu: il discorso della Reggenza all'Assemblea generale Dagli Stati membri, uniti per rafforzare il multilateralismo, la sottoscrizione di una Dichiarazione per l'anniversario

Diritti umani, uguaglianza, dignità: sono alcuni dei valori su cui si è soffermata la Reggenza nell'intervento alle Nazioni Unite, per i 75 anni dell'organizzazione. Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno preso la parola, a distanza, insieme agli altri capi di Stato e di Governo e ai ministri degli Esteri dei Paesi membri. In assemblea anche il segretario generale Antonio Guterres. "Il futuro che vogliamo, le Nazioni Unite di cui abbiamo bisogno", il titolo dell'evento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Una delle principali novità dell'iniziativa è l'adozione di un documento in cui gli Stati esprimono appoggio a un rinnovato multilateralismo, per affrontare le sfide di oggi. Proprio alle sfide ha fatto riferimento la Reggenza, a quelle legate alla pandemia e alla conseguente crisi economica e sociale. Entra allora in gioco il concetto di alleanza tra Paesi per un obiettivo comune. La Reggenza ha ricordato i principi fondamentali per San Marino: pace, dialogo, inclusività e solidarietà.

Martedì 29 settembre il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, parteciperà, con le stesse modalità, al dibattito generale dell'Assemblea Onu.

Nel servizio, estratti dell'intervento della Reggenza

I più letti della settimana: