75 anni dell'Onu: la Reggenza interverrà alla cerimonia internazionale

Impegno internazionale per la Reggenza che lunedì pomeriggio interverrà alla cerimonia per i 75 anni dell'Onu. "Il futuro che vogliamo, le Nazioni Unite di cui abbiamo bisogno", il titolo dell'evento che coinvolgerà i rappresentati degli Stati membri. Si parte alle ore 15; interverranno, tra gli altri, il segretario generale Antonio Guterres. Nell'occasione, i Paesi membri adotteranno un documento che esprima il loro appoggio a un approccio basato su un rinnovato multilateralismo per affrontare le sfide di oggi. Si tratta di un evento a distanza, vista l'emergenza sanitaria, al quale parteciparanno i capi di Stato Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Un evento per ricordare, dopo 75 anni, anche l'impegno e la visione dei fondatori dell'Onu al termine della Seconda Guerra mondiale.