75ª Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo: la Reggenza all'Onu sulle iniziative per le future generazioni

I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

L’impegno della Repubblica di San Marino nella difesa dei diritti umani guardando alla sensibilizzazione dei giovani. Dopo aver incontrato in mattinata l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina hanno come previsto preso la parola in assemblea, nella sede europea di Ginevra delle Nazioni Unite, a celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

“Pilastro di società basate sullo stato di diritto, sulla democrazia e sulla pace – hanno detto – e anche San Marino si è posta l’obiettivo di avviare diverse iniziative istituzionali e formative in territorio che abbiano al centro le future generazioni, affinché queste possano prendere conoscenza diretta di questo fondamentale documento internazionale che è indissolubilmente legato all’identità giuridica, sociale e culturale dei sammarinesi”.

“Nell’ambito di tali iniziative programmate, anche alla luce del recente contesto geopolitico in cui stiamo vivendo e dal continuo riemergere di conflitti e tensioni, San Marino – aggiungono i Capi di Stato - volge il suo sguardo ai giovani, perché questi possano prendere coscienza e rispettare i diritti inalienabili e irrinunciabili, diventando, a loro volta, portatori e protettori dei diritti umani, della democrazia e della pace”.