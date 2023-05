76° Assemblea OMS: focus di Ciavatta su blocco esportazioni farmaci e prezzi fuori mercato

Nel video alcuni passaggi dell'intervento in plenaria Assemblea OMS, del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta.

76° Assemblea mondiale della sanità che quest'anno coincide con il traguardo dei 75 anni dell'OMS, “salvando vite e promuovendo la salute per tutti”, il motto. Al centro priorità attuali e future per questioni di salute pubblica di importanza globale, memori del contraccolpo brutale assestato dal Covid ai sistemi sanitari nazionali. Trauma da cui la stessa Agenzia delle Nazioni Unite è uscita malconcia ma determinata ora a portare avanti, con rinnovate energie, la propria missione originaria: garantire assistenza sanitaria universale. Il Titano condivide, ma l'analisi non può prescindere dalla consapevolezza che “dopo la tempesta, - afferma Roberto Ciavatta in plenaria - la sanità pubblica schiera un organico sanitario sempre più esiguo”, logorato. L'appello all'Oms è a farsi portavoce diretta di un progetto di rilancio della sanità che si collochi accanto alla imprescindibile progettualità dei singoli Paesi.

Le piccole economie, in particolare, faticano a far fronte ai grandi stanziamenti che una sanità solida e universale richiede. Il Segretario di Stato per la Sanità riporta pertanto l'attenzione sul dovere di “abbattere i costi”, sull'importanza di creare, auspicabilmente sotto l'egida Oms, “canali istituzionalizzati” affinché i singoli paesi “possano beneficiare di interessi calmierati” nelle spese destinate ad interventi strutturali di rafforzamento della sanità pubblica.

Guarda quindi al concreto, sulla scorta delle ipotesi avanzate di recente nell'ambito della Small Countries Initiative in Lussemburgo, a proposito del costo dei farmaci: riprende cioè la proposta di creare un network di acquisto per piccoli Stati, per evitare così i prezzi fuori mercato imposti dalle case farmaceutiche per ordini di quantitativi ridotti.

Costi ma anche il problema forniture: parla di derive negli ultimi mesi il responsabile sammarinese della Sanità con lo stop delle esportazioni di farmaci anche di prima necessità. Di qui il richiamo all'Oms: “Urge una ferma presa di posizione – scandisce - che vieti blocchi alle consegne ai piccoli paesi non produttori”.

