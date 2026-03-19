800° dalla morte di San Francesco, celebrazioni al via. Siglato accordo sul turismo della spiritualità

Nella Chiesa che porta il suo nome, alla presenza dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, la celebrazione liturgica solenne apre il programma di eventi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sotto il Patrocinio della Segreteria per il Turismo, lungo tutto l'anno, tra iniziative istituzionali, culturali e religiose. Momento inaugurale, che ha visto il Vescovo soffermarsi sul tema scelto: “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”. Anche un momento artistico-spirituale, con la la lettura del Testamento di San Francesco curata da Andrea Severi e i canti affidati alla Corale San Marino e alle Monache dell’Adorazione Perpetua.

Poi a Palazzo Pubblico per la firma dell'accordo strategico tra la Repubblica di San Marino e la Diocesi San Marino – Montefeltro per promuovere il turismo della spiritualità. “Nel segno della custodia di quei valori che vogliamo restituire alle future generazioni – dice il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi - ma soprattutto a quanti, per turismo o per devozione, attraverseranno la nostra Repubblica e verranno qui proprio per consolidarsi in quelle radici che ci permettono di rinnovarci oggi, nella tradizione, ma aperti con speranza al futuro”.

Un protocollo che sancisce una sinergia stabile per la valorizzazione degli itinerari di fede e per la gestione e promozione del patrimonio storico-religioso. “Devo dire che con Sua Eccellenza insomma c'è un rapporto veramente franco e fraterno – commenta con soddisfazione il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati -. Tutti i pellegrini del mondo, attraverso questa Diocesi, si possono assolutamente ritrovare. Io ero uno dei famosi tanti pellegrini, che forse si era un po' perso da questo punto di vista, ma devo dire che anche con l'aiuto loro, in qualche modo, mi sono riavvicinato molto. Lo dico perché è un esempio di una persona, al di là del ruolo, che si è riavvicinato al mondo ecclesiastico. Gli 800 anni della storia e della ricorrenza di San Francesco, che ci avevano già visto in qualche modo, attraverso il Consiglio d'Europa, riconoscere la grandezza di questo Santo, che questo avvenga tutto nella stessa giornata è a maggior ragione un grande privilegio”.

Nel video, le interviste al Vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi e al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati









