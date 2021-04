9 aprile 1948: 73 anni di Partito democratico cristiano sammarinese

9 aprile 1948: 73 anni di Partito democratico cristiano sammarinese.

Il Pdcs compie 73 anni, e rilancia il video che celebrava il 70esimo anniversario. Facendo proprio il tema di uno dei suoi congressi: Sostenere la persona per il futuro del Paese. "La piena realizzazione umana di ogni singola persona è l’unica strada per il vero bene di tutti, e del Paese intero, scrive in una nota. Questo ideale è quello che 73 anni fa ha messo insieme alcune persone della nostra piccola Repubblica, spingendole a creare questo Partito, il PDCS, riunendo uomini e donne che erano impegnati per cercare di rendere lo stesso ideale ogni giorno più concreto. Un compito che deve continuare anche oggi, attraverso ognuno di noi. È la seconda volta che ricordiamo l’anniversario del PDCS segnati dal COVID. Ci auguriamo davvero, per le sofferenze che la pandemia sta generando, che sia anche l’ultima".

