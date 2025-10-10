A Domagnano un seminario sull'Accordo di Associazione. E fuori c'è chi protesta

Un seminario pubblico per leggere insieme lo scenario prospettato dall’Accordo di Associazione con l’Ue. Promosso dall'Associazione San Marino – Italia, alla Sala Montelupo di Domagnano, indaga le soluzioni condivise tra i due Stati per uno sviluppo sostenibile nel nuovo contesto geopolitico e geoeconomico mondiale. Il titolo scelto è “San Marino, Italia e Unione Europea: tra amicizia, sovranità e nuova cooperazione internazionale”. E infatti a parlare sono rappresentanti autorevoli delle due parti, oltre che professori universitari esperti della materia: i Segretari di Stato agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi, l'ambasciatore Fabrizio Colaceci e diversi parlamentari italiani, legati in qualche modo al Titano. “L'accordo è complementare al rapporto con l'Italia – sottolinea Beccari -. L'esigenza di maggior integrazione nasce dalla volontà di arrivare oltre i confini dell'Italia e non limitare persone e imprese del Titano”.

In vista anche novità per l'amministrazione interna. "La creazione di nuove funzioni - spiega Belluzzi - e il potenziamento di funzioni esistenti che sicuramente accompagneranno lo sviluppo del Paese. Da una parte verranno anche create nuove Authority ad esempio a tutela dei cittadini, dei consumi, dei mercati. Per questo siamo impegnati nel riorganizzare l'amministrazione per far sì che l'accordo possa, anche attraverso una riorganizzazione dell'amministrazione, portare il prima possibile agli effetti positivi in cui tutti crediamo".

Ma mentre dentro la sala si parla d'Europa, fuori c'è chi protesta, a partire dai CapiFamiglia, Comitato che chiede la possibilità di votare un referendum consultivo sull'accordo: proposta già respinta per come presentata. Oltre a loro, i sindacati in presidio contro la Riforma Igr: tra i punti dolenti – a loro avviso – la discriminazione dei lavoratori frontalieri che non è compatibile con un percorso di avvicinamento europeo.

"Il nostro essere qui oggi ha anche questo senso importante di vicinanza - commenta la senatrice Domenica Spinelli -, ma soprattutto di attenzione nel merito per quello che saranno i cambiamenti collegati alla Riforma Igr. Una parte compete anche allo Stato italiano e quindi pur riconoscendo la totale sovranità della Repubblica di San Marino molte cose che sono legate ai frontalieri ovviamente verranno discusse sui tavoli istituzionali, che sono già ufficiali, dove ogni singola materia viene analizzata in maniera puntuale".

"L'Italia è sempre stata a favore e a sostegno di San Marino in questo percorso europeo - conclude Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino - dove io credo che poi anche tanti problemi troveranno soluzione in un quadro normativo nuovo e agevolato: il lavoro frontaliero, le questioni pensionistiche, la mobilità".

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi (segretario agli Interni), Domenica Spinelli (senatrice), Fabrizio Colaceci (ambasciatore d'Italia a San Marino)

