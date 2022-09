ONU A Ginevra il Segretario Canti presenta la 83° sessione del Comitato UNECE Si terrà a San Marino dal 3 al 6 ottobre prossimi. Attesi ospiti illustri tra cui le archistar Norman Foster e Stefano Boeri

Sviluppo Urbano, Edilizia Abitativa, Gestione del Territorio: questi i temi al centro della 83° sessione del Comitato UNECE in programma sul Titano dal 3 al 6 ottobre, un appuntamento tra i più importanti del prossimo autunno. Ad aprire i lavori dell’incontro in mattinata presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e riservato a diplomatici e funzionari ONU dei paesi membri UNECE, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti.

Previsto il lancio della Dichiarazione di San Marino sui principi della buona architettura e dello sviluppo urbano sostenibile, dichiarazione che avrà come primo firmatario Lord Norman Foster, chiamato a pronunciare anche una lectio magistralis.

Programma quindi dettagliato direttamente dalla Direttrice dell'UNECE, Paola Deda: spazio al rinnovato Prg della Repubblica illustrato per l'occasione dall'architetto milanese Stefano Boeri. Si discuterà inoltre di cooperazione regionale; si parlerà di città intelligenti e sostenibili; saranno anche comunicati i risultati del profilo intelligente e sostenibile del Titano, redatto dall’UNECE e commissionato dal Governo. Il tutto di fronte ad un parterre di ospiti internazionali.

Nel video l'intervista Skype a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.

