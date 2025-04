A Palazzo il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante: focus su viabilità ed infrastrutture

L'intervista a Tullio Ferrante

“La mia presenza è testimonianza di rapporti eccellenti tra le nostre due Repubbliche, nonché occasione per affrontare i temi forti sui tavoli congiunti, per quanto di competenza del MIT”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, per la prima volta a San Marino, ricevuto dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi.

L'incontro a Palazzo, con i Segretari di Stato Alessandro Bevitori (Lavoro e Programmazione Economica) e Rossano Fabbri (Industria e Artigianato), e alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, al di là della formalità ha dato spazio a temi fortemente sentiti dai cittadini, a partire dai citati 8.400 lavoratori frontalieri che rappresentano il legame umano tra le due Repubbliche: viabilità ed infrastrutture.

“La ringraziamo di essere qui, riteniamo fondamentali le visite poiché consentono di poter conoscere direttamente la complessità del nostro territorio, stabilendo quelle relazioni anche personali che servono per accelerare i dossier ancora aperti sui tavoli bilaterali”, hanno detto i Capi di Stato.

Subito dopo, riunione alla Segreteria al Lavoro tra il Sottosegretario e una delegazione di governo: al centro il grande tema della viabilità, con focus particolare sulla riqualificazione della Strada Statale 72 di San Marino.

Nel video l'intervista al Sottosegretario di Stato al Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.