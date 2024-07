A Parigi primo impegno internazionale per Rossano Fabbri: "Momenti che creano relazioni e sinergie"

A Parigi è tutto pronto: venerdì la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, a cui presenzieranno anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Anche gli atleti sammarinesi hanno preso il volo, determinati a lasciare il segno. Ma le olimpiadi non sono solo gare e medaglie, rappresentano anche un'importante occasione di scambio politico ai massimi livelli.

Il Segretario con delega allo Sport Rossano Fabbri, a meno di 24 ore dal giuramento è partito alla volta di Parigi, dove rimarrà fino a domenica, per il suo primo impegno internazionale fuori dai confini. Ricca la sua agenda politica, già a partire da oggi. Sta infatti partecipando all'interministeriale alla sede Unesco, evento che accende i riflettori sugli impegni degli Stati membri per rafforzare l'impatto dello sport sulla società. Le Nazioni Unite ne riconoscono infatti un ruolo centrale nella promozione di istruzione, salute, pace, sviluppo, inclusività, parità di genere e integrazione sociale.

Un linguaggio universale in grado di superare barriere geografiche, culturali e religiose. Concetti ribaditi oggi, proprio all'indomani del rapporto che rivela come le donne siano ancora lontane dall’avere pari accesso allo sport a tutti i livelli. Da qui l'invito dell'Unesco ai suoi 194 Stati membri ad affrontare queste disuguaglianze: la riunione dei ministri dello sport di tutto il mondo mira infatti a sviluppare azioni politiche concrete, attuando le raccomandazioni contenute nel rapporto.

Le conclusioni faranno da punto di partenza per il vertice dei capi di Stato e di governo organizzato domani da Francia e Comitato Olimpico Internazionale. “Una grande occasione per la nostra Repubblica essere qui oggi in questa storica assemblea” - commenta Rossano Fabbri, rimarcando il ruolo dello sport come principale veicolo di dialogo tra gli Stati. “Momenti come questi – ribadisce - creano relazioni tra i paesi e consolidano i rapporti tra i loro rappresentanti, agevolando il clima di collaborazione e alimentando fiducia reciproca e sinergia tra i territori”.

Si dice orgoglioso di rappresentare San Marino, “che grazie allo sport e ai nostri atleti – afferma - è tra i grandi del mondo." E a proposito di relazioni, al termine della sessione mattutina, l'incontro di Fabbri con il suo omologo italiano, il ministro Andrea Abodi.