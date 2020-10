A Roma convocata la Commissione Mista chiamata a risolvere i dossier aperti tra Italia e San Marino

A Roma è stata convocata alla Farnesina la Commissione Mista tecnico politica che fa seguito al vertice bilaterale dello scorso 15 ottobre tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. Proprio in quell'occasione era già stata fissata la data del 28 ottobre, dopo aver messo nero su bianco i dossier aperti tra i due Stati, non ultimo il caso targhe, la questione delle radiofrequenze televisive e la cooperazione economico-finanziaria.

Infatti per questa prima parte di incontri, che sono iniziati in mattinata e termineranno solo nel pomeriggio, sono presenti, oltre al Segretario di Stato Beccari, anche i Segretari di Stato alle Finanze e al Lavoro Marco Gatti e Teodoro Lonfernini. La Commissione Mista, era stato puntualizzato il 15 ottobre, è chiamata ad analizzare in dettaglio tutti i temi da risolvere, assicurando una trattazione caratterizzata da un elevato livello di scambi diretti tra le amministrazioni responsabili.