INCONTRI BILATERALI A Roma l'incontro tra il Segretario Canti e il vice ministro della Giustizia Sisto Collaborazione continua col ministero di via Arenula: al centro le intercettazioni, nuovo vertice a gennaio

A Roma l'incontro al ministero della Giustizia di via Arenula tra il Segretario di Stato Stefano Canti e il vice Ministro Francesco Paolo Sisto, che poco più di un mese fa era in visita a San Marino per partecipare al forum sulle costituzioni dei piccoli Stati, e subito dopo ad un vertice coi rappresentanti del governo sammarinese. L'incontro di oggi riprende alcune tematiche specifiche, come quella delle intercettazioni, ci sono alcuni aspetti tecnici da risolvere ma, ha detto il vice ministro ai nostri microfoni, “quando gli incontri tra delegazioni sono così pragmatici vuol dire che c'è feeling e capacità di risolvere i problemi”. Un nuovo incontro è già stato fissato per il mese di gennaio.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti

