A Roma per rilanciare la formazione politica: il PDCS guarda al futuro.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha rilanciato con forza il proprio impegno nella formazione politica. Nei giorni 30 giugno e 1 luglio una delegazione ufficiale del PDCS – guidata dal Segretario Politico Gian Carlo Venturini – si è recata a Roma per consolidare i rapporti con la Fondazione Alcide De Gasperi e la Konrad Adenauer Stiftung, partner storici nella costruzione della nuova Scuola di Formazione Politica.

Il progetto, promosso insieme ai Giovani Democratico Cristiani e alla Fondazione Santo Marino, prenderà il via a settembre 2025. Sarà un percorso formativo pensato per cittadini e dirigenti, dedicato ai valori della democrazia cristiana e alle sfide del nostro tempo. In questo contesto arriverà a San Marino anche la mostra su De Gasperi “Servus Inutilis”.

Il PDCS ribadisce così la volontà di formare una classe dirigente popolare, preparata, radicata nei valori e capace di affrontare il futuro con spirito critico e responsabilità.

