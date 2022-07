"A San Marino bollette del 250% più basse rispetto all'Italia"

Sentiamo Teodoro Lonfernini

La maggioranza, compatta, a conclusione dell'ultima sessione consiliare, ha bocciato la proposta di Repubblica Futura che chiedeva uno stanziamento di 5 milioni di euro, per contrastare il caro vita delle famiglie sammarinesi, di fronte agli aumenti generalizzati dei prezzi dei beni, dei servizi e anche delle utenze. “Era un ordine del giorno che – commenta il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – poneva dei punti importanti e ragionevoli, ma era superficiale. Quando si interviene nelle politiche che interessano i cittadini dobbiamo fare in modo che tutta la parte di approfondimento, partendo dalla logica dei numeri, sia concepita. Ed è un lavoro che il Governo in questo momento sta portando avanti proprio nell'interesse dei nostri concittadini”.

Intanto il Segretario di Stato Fabio Righi, collega di Governo di Lonfernini, ha paventato la tempesta perfetta in autunno, con la combinazione di recessione e inflazione e ha proposto un tavolo per l'emergenza economica tra politica e parti sociali: “La proposta del collega Righi è molto intelligente – osserva Lonfernini – e all'interno del Congresso di Stato sarà valutata nelle prossime sedute”.

Nella vicina Italia nel frattempo, nelle tasche di 28 milioni, tra lavoratori e pensionati, arrivano i 200 euro del travagliato dl Aiuti, che paradossalmente ha innescato una crisi di Governo, ma Lonfernini ricorda che i cittadini sammarinesi continuano a beneficiare di vantaggi sulle tariffe delle utenze non trascurabili: “C'è una grande differenza. Oggi la possiamo stimare – dichiara Lonfernini – almeno al 250% in meno rispetto a un concittadino italiano a noi vicino, su tutte le utenze dei servizi essenziali. Logico che non possiamo garantire che la situazione sammarinese sia stabilizzata in queste percentuali, in previsione del futuro. Ma stiamo lavorando affinché si resti in una situazione compatibile ed in equilibrio con la capacità di spesa dei nostri concittadini”.