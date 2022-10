A San Marino il Primo ministro del Lussemburgo: al centro l’UE e le collaborazioni tra i due Paesi

Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel in visita ufficiale a San Marino. A Palazzo Begni l'incontro con il segretario agli Esteri, Luca Beccari. Al centro del colloquio l'Unione Europea - e relativo percorso di associazione del Titano - e il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Stati. Un supporto, quello del Lussemburgo, che "non è mai venuto meno, nel proprio ruolo di Paese fondatore dell'Unione", come sottolineato dalla Segreteria di Stato agli Esteri. Bettel e Beccari si erano già incontrati alla Cop26 di Glasgow ed ora l'obiettivo è il rafforzamento di un'amicizia già consolidata tra i due Stati.

Si è parlato, tra gli altri temi, anche di economia, finanza, turismo e ambiente. Da Bettel apprezzamento per l'accoglienza di San Marino verso i profughi ucraini. In serata il primo ministro Bettel, che è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata.

