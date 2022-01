RAPPORTI BILATERALI A San Marino l’ambasciatore dello Stato di Israele S.E. Dror Eydar

A San Marino l'ambasciatore dello Stato di Israele S.E. Dror Eydar.

Visita a San Marino da parte dell’Ambasciatore dello Stato di Israele S.E. Dror Eydar. In mattinata vista per l’Ambasciatore alla Scuola Superiore per un incontro con gli studenti, vertente in particolare sul significato insito nella Giornata della Memoria.

Nel pomeriggio previsto un incontro bilaterale all’Ospedale di Stato per la donazione di dispositivi sanitari offerti alla Repubblica, in segno di amicizia e solidale collaborazione. Al termine della giornata l’Ambasciatore Eydar si recherà presso la San Marino RTV, per un incontro con i vertici aziendali.

