A San Marino l'Ambasciatore Usa Eisenberg: rapporti bilaterali consolidati e incontro con le banche

E' stata una visita con più di un argomento sullo sfondo quella dell'ambasciatore Usa, Lewis Eisenberg, per la seconda volta sul Titano. Da una parte i rapporti diplomatici che si rafforzano e, dall'altra, nuovi spunti per cooperare. La giornata è cominciata con i colloqui tra Eisenberg e i segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Nicola Renzi ed Eva Guidi. Al centro le relazioni Usa-San Marino, le eventuali collaborazioni economiche e la sicurezza in ambito informatico.

Sempre a palazzo Begni l'incontro con il presidente dell'Associazione bancaria sammarinese, Giuseppe Dini, e i rappresentanti delle banche. Materia familiare ad Eisenberg, in quanto esponente del mondo della finanza e investitore, oltre che filantropo. Durante il meeting sono stati valutati i possibili rapporti tra i due sistemi bancari e finanziari.

La giornata si è conclusa con la lettura di una storica testimonianza dei rapporti bilaterali: la lettera firmata dal presidente Abramo Lincoln nel 1861 custodita nell'archivio di Stato di palazzo Valloni.

Nel servizio, le interviste a Lewis Eisenberg (ambasciatore Usa a San Marino) e a Nicola Renzi (segretario di Stato agli Esteri)