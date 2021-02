A San Marino per la prima volta la sede di una organizzazione internazionale: arriva l'Ufficio Studi della Pam

“È la prima sede di una organizzazione internazionale che si stabilisce a San Marino e quindi – commenta il Segretario agli Esteri Luca Beccari - ci permette di avere un ruolo ancora più attivo”. La firma con il Segretario Generale della Pam Sergio Piazzi, per la sede del centro studi a San Marino, in tarda mattinata a Palazzo Begni: “Avere qui un centro studi che è un po' il cuore pulsante di questa organizzazione – prosegue Beccari – rappresenta per San Marino una doppia opportunità. Non solo per lavorare ancora di più e meglio in questo contesto ma anche avere a San Marino la presenza continua di ricercatori e pensatori, andando a creare esternalità positive che derivano dall'avere una organizzazione internazionale in territorio”.





Il Centro Studi della Pam, che potrebbe essere inaugurato in aprile, sarà ubicato nel Villino Balsimelli e ospiterà fino a venti funzionari e ricercatori. È il tassello che completa la rete di uffici diplomatici e di coordinamento della Pam dopo quelli di New York, Ginevra, Vienna, Napoli e Gerusalemme: “Mancava – osserva il Segretario Pam, Sergio Piazzi – una tessera legata alla ricerca accademica e all'analisi di fenomeni, come sicurezza, terrorismo, sviluppo economico, protezione dell'ambiente, emigrazione, dove ricercatori estremamente qualificati, potessero preparare i documenti, alla base dei nostri dibattiti”. Alla firma dell'accordo e poi all'udienza della Reggenza presenti i segretari di Stato Tonnini, Lonfernini, Canti ed anche i membri della delegazione di San Marino presso la Pam, Francesco Mussoni, Denise Bronzetti, Adele Tonnini e Matteo Ciacci.

Folta anche la delegazione dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, con il Presidente onorario Francesco Maria Amoruso, la vicepresidente Yana Chiara Ehm e il presidente della commissione speciale antiterrorismo, Gennaro Migliore: “Riteniamo che la storia e la tradizione di San Marino nelle relazioni multilaterali sia esemplare”. Come ha ricordato il Segretario Beccari di fronte alla Reggenza l'adesione alla Pam fu caldeggiata dal compianto consigliere Gian Franco Terenzi che ebbe un ruolo anche nella proposta di stabilire una sede in Repubblica. Rimarcato dal capodelegazione sammarinese presso la Pam Mussoni il significato bipartisan del risultato raggiunto, con impegno profuso anche durante le legislature precedenti, da maggioranze e opposizioni di turno.