IL CASO A San Marino possibili beni russi sanzionati, verifiche in corso La Segreteria agli Esteri commenta gli articoli della stampa italiana: "Respingiamo con forza la tesi secondo cui San Marino abbia maglie più larghe rispetto agli altri paesi"

Una delle personalità politiche di maggior spicco della federazione russa, Valentina Matvienko, avrebbe, con i suoi familiari, disponibilità di beni e investimenti per milioni di euro tra Italia e San Marino nonostante le sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina.

Il caso è stato sollevato nei giorni scorsi dal giornalista Massimiliano Coccia su Linkiesta ed è arrivato a Roma con le interrogazioni dei parlamentari Ivan Scalfarotto di Italia Viva e Marco Lombardo di Azione. Sul fronte italiano nel mirino c'è, in particolare, la splendida villa da 7 milioni di euro e ventisei ettari di parco sul Monte San Bartolo, nel pesarese. Formalmente l'immobile risulta proprietà di una fondazione ma sarebbe nella disponibilità della “zarina”, come è soprannominata Matvienko, e del figlio Sergej.

A San Marino ci sarebbe invece il “vero nodo strategico del patrimonio” della famiglia russa. L'articolo de Linkiesta parla di “fonti bancarie e documentazione” che dimostrerebbero come Sergey Matvienko abbia trasferito “parte significativa degli asset familiari sul Monte Titano poco prima dell’attivazione delle sanzioni europee”. Si parla di investimenti assicurativi e conti correnti.

Dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri fanno sapere di avere avviato delle verifiche sul caso. “Respingiamo con forza – dichiarano da Palazzo Begni – la tesi secondo cui San Marino abbia maglie più larghe rispetto agli altri paesi solo perché ha adottato le sanzioni più recentemente rispetto al resto dell'occidente. Applichiamo le restrizioni previste a livello internazionale come l'Italia e tutti gli altri paesi Ue, al di là della data di movimentazione dei fondi. Nel caso vengano appurate irregolarità – spiegano dal dicastero di Luca Beccari - valuteremo le azioni conseguenti”.

Respinte al mittente le accuse di essere ancora un sistema opaco. “San Marino, come riconosciuto a livello italiano ed internazionale, è conforme a tutti gli standard di trasparenza e di scambio di informazioni bancarie” sottolinea la Segreteria agli Esteri. Non è escluso che i fondi siano veicolati attraverso società non riconducibili alla famiglia Matvienko, come accaduto per la villa di Pesaro.

