A Strasburgo confronto fra San Marino e Monaco sul percorso di associazione

È la prima volta che un sammarinese presiede una seduta nel Parlamento Europeo, sede temporanea dei lavori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: lo ha fatto nel pomeriggio il Capo Delegazione Marco Nicolini. Oggi è stato inoltre approvato senza emendamenti in commissione di monitoraggio il rapporto su San Marino; approderà in plenaria per la ratifica domani, ultimo giorno dell'Assise. Ieri, invece, su richiesta della delegazione del Principato di Monaco, l'incontro su un tema di interesse comune: il percorso di associazione all'Unione Europea. “ Uno scambio approfondito e molto proficuo rispetto alla posizione di San Marino”, commenta Gerardo Giovagnoli. “C'è stato modo di confrontarsi scambiando opinioni, certezze e dubbi sul percorso. Quel che si riscontra è una generale differenza di impostazione tra San Marino e Monaco, emersa anche pubblicamente in più di un'occasione, riguardo al feeling della popolazione rispetto all'accordo e anche a quali sono le linee rosse. I nostri due paesi, benché piccoli, hanno modelli economici molto differenti, e una strutturazione istituzionale veramente diversa, e questo – conclude Giovagnoli – incide chiaramente anche nelle relazioni con l'Unione Europea”.