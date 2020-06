CGG A tutti i consiglieri due mascherine con il simbolo e i colori della Repubblica: un dono postumo del compianto consigliere Gian Franco Terenzi

In apertura di seduta il pensiero è andato al compianto consigliere Gian Franco Terenzi. Ogni consigliere si è trovato nella sua postazione due mascherine, con il simbolo e i colori della Repubblica. Un dono che Terenzi aveva pensato di fare ai colleghi e che non ha potuto consegnare personalmente a causa della prematura scomparsa in un incidente nella sua azienda. La sua famiglia ha voluto tuttavia portare a termine questo progetto e oggi le mascherine sono state consegnate. Terenzi, con l'associazione San Marino Cina, nel mese di aprile aveva già donato all'Ospedale di Stato 30.000 mascherine e 1.500 tute protettive.



