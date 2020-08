Abbandono del Porta a Porta, Libera: "Decisione presa a tavolino"

“Sui rifiuti troppi interessi in ballo”. In un comunicato Libera punta il dito sulle incongruenze tra i dati AASS e la scelta del segretario Canti di abbandonare il Porta a Porta, si chiede quanto costerà a San Marino l'acquisto dei 100 "cassonetti intelligenti", dei macchinari per eliminare plastiche nella frazione organica, l'ampliamento delle isole ecologiche e se sia questa la scelta più lungimirante rispetto all'estensione del Porta a Porta su tutto il territorio. Fino ad ipotizzare con malizia che la scelta in questione sia frutto di una promessa elettorale, per non interrompere il business di gestori e fornitori vari.