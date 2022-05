Aborto, "in cammino verso la legge", Spagni Reffi: "PDL migliorabile ma non arretreremo da qui" A tre settimane dalla prima lettura in Consiglio, Rete incontra la popolazione su uno dei temi più delicati della legislatura

Il cammino verso la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza porta con sé, come logico, diverse sensibilità, emerse con forza in Consiglio durante la prima lettura. Il progetto di legge depositato può essere migliorato ma “non arretreremo da qui, indietro non si torna, si può solo andare avanti” - ribadisce Alberto Spagni Reffi. Da valutare con la politica aspetti come l'obiezione di coscienza, mentre la Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità Yvette Brodaz rimarca l'importanza della formazione come strumento di prevenzione. Fondamentale – anche per Rete – l'educazione ad una vita sessuale sana e consapevole. Dall'attivista e femminista Alice Merlo i complimenti al PDL sammarinese, innovativo nella parte in cui il sostegno psicologico è previsto ma non imposto. Alla donna viene infatti garantita la libertà di decidere se richiederlo o meno. Infine, Francesca Nicolini di Unione Donne Sammarinesi chiede una legge che sia il più operativa possibile, nel pieno rispetto della volontà del 77% dei cittadini. Da migliorare alcuni passaggi, come quello sul medico incaricato di inoltrare al giudice tutelare una relazione corredata dal proprio parere sull'aborto di minorenni. “Non è – dice - funzione del medico”. Insomma, alcuni aspetti dovranno essere approfonditi, ma – afferma Rete – questa legge è una buona base da cui partire.

