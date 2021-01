Aborto: l'Unione donne sammarinesi proporrà un referendum per la depenalizzazione

L'Unione donne sammarinesi proporrà un referendum per arrivare a una depenalizzazione e legalizzazione dell'aborto. Lo si legge in una nota nella quale il gruppo ricorda che, in Italia, sono passati 43 anni dalla legge 194 e che, grazie solo a quella norma, le sammarinesi possono interrompere la gravidanza in sicurezza oltre confine. "Nella clandestinità e nell'indifferenza del loro Stato", prosegue l'Unione donne che aggiunge: "Dopo 18 anni di dinieghi e rimandi da parte della politica, incalcolabili istanze d'Arengo e due progetti di legge rimasti nel cassetto, è arrivato il momento che i cittadini scelgano per il diritto alla genitorialità consapevole". Questo per fermare, scrive ancora Uds, "lo scempio della criminalizzazione".

