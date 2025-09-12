Accelerata sulla Palestina: il riconoscimento verrà annunciato all'Onu

“Credo che non serva aspettare la fine dell'anno - prevista da un ordine del giorno approvato dal Consiglio - e che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite possa essere un buon momento per confermare il riconoscimento della Palestina senza ulteriori attese” Lo ha dichiarato il commissione esteri il Segretario di Stato Luca Beccari che sarà in missione a New York il 22 e 23 settembre e interverrà all'appuntamento annuale più importante alle Nazioni Unite.

Espressa soddisfazione bipartisan, in commissione, sull'annuncio di Beccari. In risposta a Rete il Segretario di Stato ha reso noto che è già stata deliberata l’assegnazione di un'onorificenza a Francesca Albanese, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, sanzionata dall'amministrazione Trump per posizioni ritenute contro Stati Uniti e Israele.

A proposito dei corridoi umanitari, per Gaza, Beccari ha parlato di collaborazione con l'Italia e la Comunità di Sant'Egidio, ricordando che “la nostra università sta lavorando a borse di studio per studenti palestinesi”. Sul fronte diplomatico, il Segretario ha annunciato una serie di nomine e progressioni di carriera, anche nelle sedi strategiche, secondo una logica di periodico ricambio e dando spazio alle nuove generazioni. Avviato in sede referente anche l'esame del progetto di legge sulle comunità sammarinesi all’estero. Via libera all'unanimità ai primi 13 articoli. L'approvazione finale, attesa nella prossima seduta.









