CONGRESSO DI STATO Accoglienza palestinesi, Beccari: "Non si trasformino dubbi legittimi in forme di estremismo" Durante la conferenza stampa del governo Pedini Amati annuncia lo stop alle Giornate Medioevali, per motivi di budget

Il dibattito, anche aspro, sull'accoglienza ai profughi palestinesi chiama il Governo a sciogliere fraintendimenti, ripercorrendone la ratio: “Provvedimento di solidarietà – dice il Segretario agli Esteri, Luca Beccari –, coglie il mandato affidato al Governo dagli ordini del giorno della Commissione Esteri e del Consiglio Grande e Generale per rispondere all'emergenza umanitaria. Abbiamo messo in campo misure tarate sulle caratteristiche di San Marino – dice - mutuando il modello dell'accoglienza agli ucraini, fissando accorgimenti: limite massimo di 30 persone; preventiva verifica della disponibilità di alloggi privati; arrivi vincolati al possesso di documenti e visto Schengen per un permesso provvisorio, legato all'emergenza. Il decreto legge produrrà i suoi effetti solo dopo la ratifica in Aula, dove potranno arrivare modifiche”, annunciando emendamenti.

Ed entra così nel dibattito: “Spaventa – aggiunge – leggere reazioni oltre la legittima preoccupazione”: "Il monito è quello di non cadere nell'errore di trasformare dubbi legittimi e forse anche legittime paure in una vera e propria forma di estremismo da parte nostra, nel senso che i palestinesi sono esseri umani prima di tutto, sono persone che, come tutti, hanno in questo momento una popolazione duramente colpita e quando parliamo dei palestinesi non parliamo di terroristi, non parliamo di persone che hanno nel DNA quello di fare del male agli altri". Ricapitolati poi i passi avanti in sede UE, verso la firma dell'Accordo: “la settimana scorsa la Commissione Affari Esteri ha approvato l'Interim Report che conclude la parte di consultazione del Parlamento, propedeutica alle decisioni del Consiglio Europeo. Abbiamo avuto buoni riscontri dalla Commissione che il percorso va avanti secondo quanto hanno immaginato, quindi le definizioni di tutte le formalità per arrivare all'adozione di tutto l'accordo con tutta la nuova natura nell'ambito dell'EFTA Working Group per poi passare la palla all'approvazione, quello che sarà il mandato che il Consiglio dovrà affidare alla Commissione per la firma".

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - che sarà a Madrid per l'inaugurazione del Fitour e per un bilaterale con la nuova responsabile dell'OMT per un accordo di attrazione degli investimenti da parte sia di privati, sia di Stati - anticipa i dati ufficiali di un turismo che cresce (superati i due milioni di presenze). A breve lancerà il il palinsesto degli eventi 2026, che perde purtroppo un appuntamento storico: salteranno le Giornate Medioevali, per motivi di budget.

Verso il confronto pubblico, in serata, sulla legge sulla pianificazione strategica territoriale, il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ne richiama gli obiettivi nel rinnovare strumenti e visione della pianificazione dello sviluppo del Paese “in chiave dinamica e rispondente anche ad esigenze sociali. Un progetto – aggiunge – frutto di un lavoro di squadra”. E da qui parte il Segretario all'Istruzione, Teodoro Lofernini, nel ribadire la “volontà determinata e unita del Congresso di Stato – dice – nel completare e avviare provvedimenti importanti in un anno cruciale”.

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari

