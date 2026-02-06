Accoglienza palestinesi: la querelle si sposta su sostenibilità del numero di arrivi e odio social

Il decreto per l'accoglienza dei profughi palestinesi è stato ratificato, ma il dibattito è più vivo che mai. Basta aprire un social network per rendersi conto di quanto il tema sia sentito dai cittadini. Un nervo scoperto anche a livello parlamentare. Tutte le forze politiche hanno dato l'ok, pur con letture diverse. San Marino accoglierà massimo 30 rifugiati, fino al 30 giugno 2027.

Nell'ultima puntata di Viceversa il dibattito tra partiti di Governo e opposizione. La maggioranza difende la bontà dell'iniziativa e garantisce un'accoglienza ordinata e sicura. Dall'opposizione, Mirko Dolcini di Domani Motus Liberi invita, però, ad assicurare la sostenibilità dell'operazione, rapportando il totale degli arrivi sulla popolazione totale del Paese. "Quando si attiva un corridoio umanitario - risponde Giulia Muratori di Libera - non si guarda ai numeri". "Se il 30 giugno 2027 saremo in grado di avere 30 persone e sarà sostenibile farne arrivare, ad esempio, altre 10 - aggiunge Tomaso Rossini del Psd - perché non farlo?"

Titano terra di accoglienza: durante la puntata la testimonianza di Giuseppina Tamagnini che ricorda quando, durante la guerra, furono accolti oltre 100mila sfollati. "All'epoca - racconta Giuseppina - eravamo 11mila e adesso siamo quasi 40mila. E abbiamo paura di 30 persone? Queste cose non riesco a capirle".

Repubblica Futura accusa la maggioranza di aver modificato il decreto originario sulla spinta di pulsioni xenofobe social. "A seguito di una campagna mediatica orribile - afferma Enrico Carattoni - si è costretto un parlamento di una repubblica sovrana a dover dibattere e discutere posizioni risibili". "Non ci siamo assolutamente fatti suggestionare da quello che avveniva fuori - replica Muratori di Libera -. Abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse mettere tutti d'accordo, senza limitare l'accoglienza verso il popolo palestinese". Sostegno dal collega di maggioranza Rossini (Psd). "Continuate a utilizzare questo argomento - dice, rivolgendosi all'opposizione - per insinuare una spaccatura inesistente all'interno della maggioranza".

Nel servizio gli interventi di Giulia Muratori (Libera), Mirko Dolcini (Domani Motus Liberi), Tomaso Rossini (Psd), Giuseppina Tamagnini (cittadina) e di Enrico Carattoni (Repubblica Futura)

Rivedi la puntata di Viceversa del 5 febbraio 2026