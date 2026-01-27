Accoglienza palestinesi: scontro di opinioni tra cittadini, maggioranza richiama alla tradizione solidale del Paese

Il dibattito si infiamma sull'accoglienza ai palestinesi. A distanza di poche ore dall'approvazione, all'unanimità, del decreto per ospitarli temporaneamente in territorio, arrivano letture opposte dai comitati pro e contro: una battaglia di opinioni che sembra solo all'inizio. Pur con visioni diverse sull'impostazione del decreto, con un dibattito a tratti molto acceso in Aula, tutte le forze politiche hanno dato l'ok al provvedimento. Saranno massimo 30 i palestinesi da accogliere, con priorità ai minori e alle persone già prese in carico da strutture di accoglienza estere riconosciute dal Titano. Tra le altre cose, i richiedenti dovranno già avere il visto Schengen. In Repubblica potranno accedere a servizi essenziali e potranno lavorare.

Dai banchi dell'opposizione, Rete e Rf, hanno accusato la maggioranza di aver 'depotenziato' il testo originario, sulla spinta di pulsioni xenofobe via social. Proprio su questo si focalizza il Comitato Pro-San Marino che si intesta la “vittoria”. “Governo e maggioranza – a loro avviso – sono stati costretti a modificare il decreto” dopo aver “percepito il rischio di perdere consenso”. “Non siamo razzisti - spiegano dal Comitato – ma cittadini onesti”. Per il gruppo – che chiede di tenere conto prima dei sammarinesi in difficoltà economica - va data precedenza ai minori che necessitano di cure ma non si deve arrivare ad alcun “via libera all'accoglienza indiscriminata mascherata da umanitarismo”.

Dall'altra parte, il Collettivo San Marino per la Palestina plaude all'approvazione in Consiglio e parla di un continuo arrivo di richieste dai cittadini per dare una mano ad accogliere o fornire beni di prima necessità. Da noi, sottolineano, “un messaggio di unione e non di esclusione” in risposta alle “invettive razziste e xenofobe su Internet”. Quella del Titano, per il Collettivo, è “una comunità che conosce la sofferenza dell'emigrazione ed è sempre pronta ad accogliere”. Lotta per i diritti umani e difesa dei più deboli, per gli attivisti, sono tratti distintivi della Repubblica.

La maggioranza difende le sua azione. “L'accoglienza – garantiscono le forze di governo - deve avvenire in modo ordinato, responsabile, sicuro e rispettoso sia delle persone accolte sia del contesto sociale sammarinese”. Ricordano la tradizione di solidarietà del Titano, riconoscendo come le istituzioni, pur nella diversità di idee, siano in grado di trovare unità sulle questioni più importanti.







