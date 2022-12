UCRAINA Accoglienza profughi: bilancio positivo della Segreteria Esteri. Beccari: "L'impegno prosegue" Donazioni: sempre attivo il conto corrente Carisp

Più di 400 i profughi ucraini ospitati in territorio in una prima fase, garantendo loro alloggio, assistenza sanitaria e sostegno economico; oggi se ne contano circa 120, residenti presso famiglie e strutture pubbliche. Numeri che solo in parte descrivono l'entità di un impegno ampio e articolato all'accoglienza, nel Dna del popolo sammarinese, che ha visto la Segreteria di Stato agli Esteri capofila del progetto, e oggi in prima linea anche nei ringraziamenti a tutta la rete assistenziale, pubblica e privata (famiglie, scuole, volontari, enti, associazioni, Club Service, la Caritas vicariale in special modo) che ha sempre assicurato il necessario supporto. E l'impegno prosegue.

Vicini al Natale, con la guerra che non accenna a finire e il futuro che si dimostra quanto mai incerto, è importante continuare ad essere generosi. Per le donazioni, resta aperto il conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio alle seguenti coordinate:

denominazione “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero: Codice SWIFT: CSSMSMSMXXX

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: