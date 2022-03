UCRAINA Accoglienza profughi: circa 280 quelli arrivati sul Titano

Accoglienza profughi: circa 280 quelli arrivati sul Titano.

Sono circa 280 i profughi ucraini in fuga dalla guerra che sono stati accolti a San Marino. L'ultimo Decreto Legge del 4 marzo pone un limite massimo di accoglienza a 300 unità. Per l’ottenimento del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ad ogni cittadino ucraino, occorrerà dimostrare lo stato di ricongiungimento familiare così come la preventiva disponibilità dell’alloggio.

Il Congresso di Stato ha ulteriormente dettagliato le modalità di soggiorno che dispongono anche documentazione da produrre nel caso di accompagnamento di minori. Regolata anche l’erogazione sulla tessera SMAC Card del contributo mensile. Sul fronte integrazione dei minori il movimento sportivo sammarinese si sta organizzando per consentire pratiche sportive gratuite a coloro che ne faranno richiesta.

Per contribuire all’accoglienza di cittadini ucraini:

Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi” Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero, il Codice SWIFT è: CSSMSMSMXXX

Per informazioni e disponibilità: supporto.ucraina@esteri.sm o al numero di telefono 0549-885400.

Nelle giornate di lunedì (8.30-10.00) e giovedì (16.00-18.00) sarà attivo un servizio di interpretariato in lingua ucraina per agevolare le presenze ucraine in territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: