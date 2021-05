Accordi San Marino-Italia, conferenza Stampa del Congresso in diretta su RTV

Alle 14.10, subito dopo l'edizione meridiana del Tg San Marino, si terrà la conferenza stampa del Congresso di Stato, trasmessa in diretta tv, sociale e streaming web. A Palazzo Begni, sarà la delegazione di Governo che la scorsa settimana a Roma ha incontrato gli omologhi italiani, firmando protocolli d'intesa su argomenti di peso come giustizia, politica estera, vigilanza bancaria e nel campo della salute e delle scienze mediche. Sulla sanità, in particolare, nei giorni scorsi è stato concordato tra Segreteria alla Sanità e Ministero per la Salute, un piano d'azione triennale, per gli anni 2021- 2023, così come prevede il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della salute. L'avvio dei tavoli coinvolgerà anche rappresentanti dell'Authorithy Sanitaria e dell'Istituto di Sicurezza Sociale.