INTERROGAZIONE Accordo Associazione UE: “La Commissione si impegna a concludere i negoziati”

Una risposta attesa quella della Commissione Europea dopo che, lo scorso marzo, 26 europarlamentari avevano presentato una interrogazione per imprimere accelerazione ai negoziati di associazione all'Ue per San Marino, Andorra e Monaco. “I negoziati, che in questo momento di pandemia si tengono in videoconferenza, procedono in modo soddisfacente" – scrive l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e Vice Presidente, Josep Borrell.

[Banner_Google_ADS]



Evidenzia i progressi compiuti, ma – segnala – “resta da negoziare una parte consistente” dell' acquis comunitario, che i Paesi dovranno recepire nel proprio ordinamento, una volta entrato in vigore l'Accordo di associazione, per poter accedere alle 4 libertà del mercato interno.

"La Commissione si impegna a concludere i negoziati" - scrive ancora - nella salvaguardia proprio dei principi fondamentali dell'acquis dell'UE. Richiama la necessità di “garantire che la Corte di Giustizia e la Commissione possano vigilare sull'applicazione dell'accordo". Citando l'articolo 8 del trattato sull'Unione Europea, la Commissione si dice “pronta a tenere conto della particolare situazione di San Marino, Andorra e Monaco, quali Paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'UE specifiche relazioni di prossimità”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: