UNIONE EUROPEA Accordo Associazione UE: meeting a San Marino con Monaco e Andorra

Delegazioni di alto livello di San Marino, Andorra e Monaco, stanno tenendo una riunione al Palazzo dei Congressi Kursaal per discutere delle principali tematiche del negoziato che i tre micro-stati stanno portando avanti con l'Unione Europea per concludere un accordo di associazione. La trattativa durante la pandemia ha subito rallentamenti anche a causa dell'impossibilità di poterla svolgere in presenza. L'incontro, cominciato in mattinata, proseguirà anche nel pomeriggio.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari



