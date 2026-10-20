ACCORDO UE Accordo con l'Ue, sindacati e associazioni di categoria unite: "Dobbiamo essere pronti e coesi per sfruttare al meglio le nuove opportunità" Nota congiunta di ANIS, OSLA, UNAS, USC, USOT, CSdL, CDLS e USL: "Accordo nuova prospettiva di sviluppo e una responsabilità condivisa per il futuro della Repubblica"

Accordo con l'Ue, sindacati e associazioni di categoria unite: "Dobbiamo essere pronti e coesi per sfruttare al meglio le nuove opportunità".

Le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali sammarinesi esprimono "grande soddisfazione" per la firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea, definendolo "un passaggio storico per il Paese" e un risultato di grande rilevanza istituzionale, economica e sociale. In una nota congiunta, ANIS, OSLA, UNAS, USC, USOT, CSdL, CDLS e USL sottolineano come l'intesa apra "nuove prospettive" per il sistema produttivo, le imprese, i lavoratori e l'intera comunità sammarinese.

Il nuovo quadro giuridico europeo, evidenziano, garantirà una "maggiore riconoscibilità" internazionale e nuove possibilità di attrarre investimenti e progetti d'impresa. L'Accordo rappresenta tuttavia anche una sfida che richiederà politiche adeguate, responsabilità e un confronto costante tra istituzioni e parti sociali. "La soddisfazione per questo importante traguardo si accompagna alla consapevolezza del lavoro che resta da fare", affermano le organizzazioni, indicando come obiettivo comune quello di "costruire un futuro nel quale l'apertura europea garantisca una nuova fase di crescita, di progresso economico e di rafforzamento della qualità del lavoro e della coesione sociale".

Imprese e sindacati richiamano inoltre la compattezza dimostrata dal sistema economico e sociale sammarinese durante gli anni di negoziato, esprimendo fiducia nella capacità del Paese di trasformare le opportunità dell'Accordo in risultati concreti. Infine, le organizzazioni, che hanno partecipato attivamente ai lavori della Commissione Mista, chiedono che l'organismo venga convocato regolarmente per garantire la trasmissione delle informazioni e la consultazione delle parti sociali durante le prossime fasi del percorso di integrazione europea.

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