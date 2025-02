EUROPA Accordo di associazione, Beccari: "Nessun problema, tempistiche restano le stesse" Il Segretario agli Esteri commenta le recenti notizie, apparse sulla stampa andorrana, su ritardi per un presunto scetticismo dell'Italia sui controlli finanziari

Le tempistiche per l'Accordo di associazione “restano quelle che la Commissione ci ha comunicato lo scorso dicembre”: il segretario agli Esteri, Luca Beccari, allontana le ipotesi di problemi nel percorso europeo - per San Marino e Andorra - a causa di presunte 'resistenze' dell'Italia verso il Titano sui controlli finanziari. Notizia diffusa dalla tv andorrana dopo un'intervista a Vicenc Mateu, ambasciatore del Principato a Bruxelles. Nel servizio giornalistico viene spiegato che sarebbero stati richiesti controlli più severi.

"L'accordo è passato ora al Consiglio europeo - spiega Beccari - e il Consiglio ha aperto un dialogo con gli Stati membri. I Paesi presentano osservazioni, commenti, domande. Questa fase, in generale, si è protratta più avanti di quello che ci si poteva immaginare. Fra i Paesi che hanno fatto osservazioni di tipo tecnico c'è anche l'Italia che non ha una posizione contraria all'accordo, almeno per quanto ne so io". Il tema legato alle osservazioni, prosegue il segretario agli Esteri, "deve essere risolto dalla Commissione". "Fino ad oggi - dice Beccari - non abbiamo avuto richieste di riapertura dei negoziati. Ovviamente, come ho sempre avuto modo di dire, il rapporto con l'Italia per noi rimane un rapporto prioritario, a prescindere dall'Accordo di associazione".

"Non ci preoccupano queste notizie - aggiunge Marco Gatti, segretario di Stato alle Finanze -. Il modello di vigilanza che ci è stato proposto dalla Commissione è un modello di vigilanza nuovo: la Commissione ha individuato le tre autorità che dovranno seguire la vigilanza sammarinese, quindi probabilmente in questo momento ci saranno degli approfondimenti tecnici da parte della Commissione, insieme agli esperti dei vari Paesi, per risolvere eventuali dubbi che gli stessi possono avere".

Dossier 'vigilanza' capitolo non da poco, nella partita europea. Dall'opposizione interviene Repubblica Futura che ieri aveva parlato di "silenzio del Governo" sull'Accordo. L'Ambasciatore, secondo il partito, "ha squarciato una coltre di silenzio su temi che circolavano da mesi". Il partito invita allora tutti a "fare squadra". "Non è più il momento dei segreti".

"Noi non abbiamo segreti con l'opposizione - risponde Beccari - e tra l'altro è mia intenzione convocarli per un confronto sereno. Continueremo a fare tutto quello che è possibile e necessario per accelerare i tempi e arrivare il prima possibile alla firma, però lo dobbiamo fare con serenità".

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri) e Marco Gatti (segretario di Stato Finanze)

