RAPPORTI INTERNAZIONALI Accordo di associazione con l'Europa, Antonio Tajani assicura sostegno a San Marino L'incontro con gli esponenti della Democrazia Cristiana durante il vertice dei giovani del Partito Popolare Europeo alla Camera dei Deputati

A Roma, durante l'incontro dei giovani del Partito Europeo, gli esponenti della Democrazia Cristiana hanno parlato dell'accordo di associazione al coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. San Marino vuole fortemente entrare in Europa, ormai la decisione è stata presa da tempo, tramite accordo di associazione con altri piccoli Stati, ma ora bisogna velocizzare i tempi. E chi meglio dell'ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, attuale coordinatore di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, che ha ricevuto la delegazione sammarinese, presente anche il Segretario di Stato Marco Gatti, ed ha promesso di fornire tutto il suo supporto. L'occasione è stata l'incontro, alla Camera dei Deputati, tra i giovani del Partito Popolare Europeo, provenienti da tutta Europa, che si sono rivisti in presenza per la prima volta dopo la pandemia: per San Marino erano presenti Lorenzo Bugli, presidente dei giovani Dc, e Marco Mularoni, segretario.

Nel video le interviste a Gian Carlo Venturini, segretario Dc; Antonio Tajani, coordinatore Forza Italia; Lorenzo Bugli, presidente Giovani Dc

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: